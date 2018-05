Incidente in Tangenziale Est: si scontrano auto e camion, traffico in tilt

Traffico congestionato in Tangenziale Est in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto un'auto ed un mezzo pesante. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18:00 di oggi 7 maggio sul vecchio tracciato della tangenziale. In particolare i due mezzi sono venuti a contatto all'ingresso della rampa di largo Rodolfo Lanciani, direzione Batteria Nomentana. Fermi i mezzi incidentati tra la rampa di ingresso e la corsia di marcia lenta, inevitabili sono state le ripercussioni al traffico, deviato momentaneamente su una sola corsia di marcia. Lunghe code e traffico rallentanto sino all'altezza di via dei Monti Tiburtini. Da quanto si apprende non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto per accertare la dinamica gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.