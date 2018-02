Incidente sulla Tangenziale Est: si schianta con la Jaguar contro un albero, un morto

Grave incidente stradale nella notte sulla Tangenziale Est. Un giovane di 22 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale si trovava è uscita di strada, andandosi a schiantare contro un albero. I fatti alle 2 di questa notte. La Jaguar, condotta da un giovane del 1998, transitava sulla Tangenziale est quando, all'altezza dell'uscita Salaria in direzione stadio, ha perso aderenza ed è uscita di strada, finendo contro un albero.

Un impatto terribile che non ha lasciato scampo al passeggero dell'auto, il 22enne. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il conducente al Policlinico Gemelli dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni. Sull'incidente, per i rilievi scientifici del caso, gli uomini della polizia locale del XIV gruppo Monte Mario.