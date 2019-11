Incidente sulla Tangenziale est, scontro tra due scooter: grave una donna

Una donna ferita in gravi condizioni. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 17 tra due due scooter, uno Yamaha X City e un Honda 900, sulla Tangenziale est, altezza viadotto scalo San Lorenzo.

I due motoveicoli, scontrati per cause ancora da appurare, viaggiavano in direzione stadio. La conducente della Yamaha è stata trasportata al Pertini in codice rosso. Sul posto due pattuglie del II Sapienza per i rilievi scientifici.