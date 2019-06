Incidente in tangenziale est: carambola sotto il ponte dell'A24, strada chiusa e traffico in tilt

Caos e disagi alla circolazione in tangenziale est in seguito ad un incidente stradale. Il sinistro che ha coinvolto più veicoli è avvenuto intorno alle 8:30 di stamattina, in un orario di punta di accesso in città.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto sotto al ponte dell'A24, fra le uscite del Tronchetto urbano della Roma-Teramo e San Lorenzo Scalo, direzione San Giovanni. Con una delle auto ad occupare la corsia di sorpasso e quella di marcia lenta, per consentire l'intervento dei soccorritori e la rimozione dei veicoli incidentati è stato necessario chiudere provvisoriamente il tratto di tangenziale dove è avvenuto il sinistro.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto a chiudere il tratto di tangenziale dove è avvenuto il sinistro. Pesanti le ripercussioni alla circolazione, con il traffico deviato temporaneamente sulla rampa per A24 adiacente al Verano. Da accertare la presenza di feriti gravi.