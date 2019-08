Furgone si ribalta sulla Tangenziale est: due feriti

Un furgone si è ribaltato questa mattina alle 5.30 circa, a Roma, sulla Tangenziale est, in direzione Foro Italico, all'altezza dell'uscita per viale Etiopia.

Sul mezzo, unico veicolo coinvolto, viaggiavano due uomini di nazionalità bengalese di 33 e 37 anni trasportati in ospedale all'Umberto I in codice giallo. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia locale per i rilievi. La Tangenziale è stata chiusa e poi riaperta alle 8, dopo la rimozione di detriti e di una macchia d'olio da parte di Ama.