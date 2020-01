Incidente in Tangenziale Est: auto si schianta contro furgone di operai fermo per lavori

Si è schiantato contro un furgone di operai fermo sulla tangenziale Est per lavori di rifacimento della strada. L'incidente stradale è avvenuto sabato sera sulla circonvallazione Salaria, dove un'auto ha impattato violentemente contro il mezzo della ditta dei lavori con l'automobilista, rimasto ferito, rimasto poi incastrato fra le lamiere della vettura.

In particolare il sinistro è avvenuto intorno alle 22:20 di sabato 18 gennaio nel tratto di tangenziale compreso fra la via Salaria ed il ponte delle Valli, fra Conca d'Oro ed il Quartiere Africano. Violento lo scontro fra la Ford Ecosport ed il furgone di una ditta di operai della Grande Viabilità del Comune di Roma impegnati in alcuni lavori stradali.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma e gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso provvisoriamente il tratto di tangenziale dove è avvenuto l'incidente per consentire l'intervento dei soccorritori.

Incastrato nell'abitacolo della vettura, l'automobilista è stato estratto dalle lamiere dai pompieri ed affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Illesi gli operai che si trovano sulla sede stradale al momento dell'incidente. Da ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, con gli agenti della municipale che dopo aver svolto i rilievi scientifici stanno ultimando gli accertamenti di rito.