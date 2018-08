Tangenziale est: auto sbanda e danneggia impianto antincendio, chiusa la nuova galleria

Incidente nella notte e tunnel della Galleria Nuova Circonvallazione Interna chiusa. E' successo sul tracciato della Tangenziale Est quando il conducente di una Panda, per motivi ancora da appurare, ha perso il controllo finendo contro 'impianto antincendio danneggiandolo.

E' successo intorno alle 2:30 del 23 agosto. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale. Come comunica Luceverde, per motivi di sicurezza, la Galleria verso San Giovanni non può essere percorsa. Al momento sembra scongiurata la chiusura della canna in direzione Salaria.