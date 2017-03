Incidente in tangenziale, chiusa la Nuova Circonvallazione Interna: traffico in tilt

Traffico in tilt sulla tangenziale di Roma a causa di un incidente che ha richiesto la chiusura della Nuova Circonvallazione Interna. Il sinistro, dove non si registrano feriti gravi, all'altezza della via Nomentana, in direzione San Giovanni. La chisura del tratto sotterraneo della strada ha creato inevitabili risentimenti al normale traffico veicolare, con auto ferme in coda fra le uscite via dei Campi Sportivi e via Nomentana. Ripercussioni e traffico intenso anche fra le uscite San Lorenzo-Largo Settimio Passamonti-Verano e fra viale Castrense e via Nola, sempre in direzione Centro. Sul posto per i rilievi tre pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale dei gruppi Sapienza, Parioli e Tiburtino.