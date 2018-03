Incidente tangenziale, tamponamento nella nuova galleria

Grave incidente stradale sulla tangenziale est nel pomeriggio di oggi. Alle 15.30 tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento all'interno della nuova circonvallazione interna, all'altezza della stazione Tiburtina. Dalle prime informazioni le condizioni degli occupanti non desterebbero particolari preoccupazioni. Non risultano infatti feriti gravi.

Pesanti sono però le ripercussioni sul traffico, letteralmente bloccato. Le auto incidentate infatti fanno da tappo ai mezzi già entrati nella galleria. Sul posto gli agenti della Polizia Locale. Chiusa temporaneamente al traffico la nuova galleria, nel tratto compreso tra Monti Tiburtini e Portonaccio. Code pesanti si registrano a partire da Corso Francia fino a San Giovanni. La strada è stata di nuovo aperta alle 17:40.