Incidente a Talenti: donna investita da una vettura, due feriti

Incidente stradale a Talenti. È accaduto intorno alle 12:00 di lunedì 6 maggio in via Ugo Ojetti dove un'auto ha investito una donna. Due i feriti, il pedone ed il conducente alla guida della vettura, entrambi trasportati in codice rosso in due diversi nosocomi della Capitale.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto all'altezza del civico 60 della strada del quartiere residenziale del III Municipio Montesacro. Qui, per cause ancora in via di accertamento, una donna di 77 anni è stata investita da un'auto condotta da un uomo di 87 anni.

Feriti entrambi, sia il pedone che l'automobilista, la prima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini. Stesso Triage per l'87enne, accompagnato dal personale medico all'ospedale Sant'Andrea.

Sul posto per svogere i rilievi scientifici sono intervenute due pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Ascoltati i testimoni, sembrebbe che la donna sia stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali.