Viale Vaticano, suora investita da una moto: è grave. Ferito anche il centauro

E' ricoverata in prognosi riservata al San Camillo, una suora 63enne polacca investita lunedì 19 marzo in viale Vaticano 90. E' successo intorno alle 19. La religiosa è stata centrata in pieno da una moto Ducati, con il conducente sbalzato dal motoveicolo. Immediati i soccorsi.

Sul posto, per i rilievi scientifici, il I Gruppo Prati della Polizia Locale con tre pattuglie ed i sanitari del 118. Il conducente della Ducati è stato trasportato in codice rosso al Santo Spirito. Allo stesso ospedale anche la suora, poi trasferita al San Camillo in prognosi riservata.

Investimento in via Stelvio

Alle 17 di ieri, un altro investimento. Questa volta in via Stelvio 15, a Monte Sacro. Investita una mamma ventottenne bengalese con il suo bambino, 4 anni e mezzo. Entrambi trasportati al Pertini in codice rosso. Sul posto una pattuglia del III Nomentano per ricostruire la dinamica del sinistro.