Incidente a Frascati: studentessa investita sulle strisce

Una giovane studentessa di 16 anni è stata investita ieri 24 gennaio a Frascati. E' successo intorno alle 19. La ragazza era sulle strisce pedonali quando è stata centrata da una Lancia Y condotta da un 65enne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e l'ambulanza del 118.

La ragazza è stata trasportato per un trauma alla testa all'ospedale di Frascati. E' monitorata ma non è in pericolo di vita. All'uomo alla guida della Lancia Y è stata ritirata la patente ai sensi dell'articolo 191 del codice della strada.