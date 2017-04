Maxi tamponamento sulla Flaminia: è morto uno dei feriti. Indagato l'ex calciatore Fiore

Il maxitamponamento di Pasqua sulla Flaminia purtroppo conta una vittima. Un giovane di 22 anni è morto a 24 ore dal ricovero all'Ospedale Sant'Andrea. Il ragazzo viaggiava sul sedile del passeggero dell'auto guidata dal padre quando è finito tamponato da un'auto.

Alla guida di quest'ultima l'ex calciatore della Lazio Stefano Fiore. Il Corriere della Sera spiega che l'ex trequartista biancoceleste è indaagto per omicidio colposo. Un atto dovuto, come in tutti i casi di incidenti. Secondo la dinamica riportata dal quotidiano in un pezzo a firma di Giulio De Santis

"Fiore viaggiava a velocità sostenuta in auto con moglie e figlie, quando la macchina davanti a lui ha frenato di colpo. Lo spazio per evitare l’impatto era poco e il 42enne non ha fatto in tempo a schivare l’auto, centrandola in pieno. Lo scontro ha scatenato un effetto a catena. Altre tre macchine sono rimaste coinvolte nell’incidente. La gravità della situazione è apparsa subita chiara. L’ambulanza è arrivata sul posto, trasportando il 22enne in ospedale ma le condizioni del giovane sono precipitate nella notte".

Nell'incidente due persone sono rimaste ferite gravemente ed altre nove contuse. Nei prossimi giorni il pubblico ministero Antonio Clemente sentirà il calciatore e tutti i coinvolti nell'incidente.