Ubriaca al volante investe pedone: morto pasticciere di 57 anni

Stefano Alberini, il 57enne pasticcere investito venerdì 10 gennaio, in viale Roma a Guidonia è morto. A confermare la notizia sono i carabinieri della tenenza del comune della provincia nord est di Roma che indagano sull'accaduto. Troppo gravi le ferite riportate dall'uomo molto conosciuto in zona.

Stefano Alberini era stato trasferito al Policlinico Umberto I dopo l'incidente. Secondo quanto ricostruito il sinistro si è registrato poco dopo le 5 di venerdì.

La Lancia Y, condotta da una ragazza di 22 anni residente a Colle Fiorito, viaggiava in direzione della Capitale quando ha perso il controllo della vettura e ha impattato contro alcune auto in sosta sulla via.

Nella carambola ha investito il 57enne pasticcere. La giovane, risultata positiva all'alcol test effettuato al pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli con un tasso alcolemico pari a 1.4, ieri era stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali stradali gravissime. Ora rischia l'accusa di omicidio stradale.