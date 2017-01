Incidente tra compattatori nello stabilimento Ama di Rocca Cencia, un ferito

Incidente stradale tra due camion compattatori all'interno dello stabilimento Ama di Rocca Cencia dove un uomo di 55 anni è rimasto ferito. La richiesta di intervento intorno alle 7:00 di questa mattina nell'area della periferia est della Capitale. Intervenuti nello stabilimento dell'Azienda municipalizzata con due squadre, i vigili del fuoo hanno estratto l'uomo rimasto incastrato tra le lamiere della cabina guida del mezzo pesante.

FERITO AL PTV - Tirato fuori dal camion l'uomo è stato poi affidato alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al nosocomio di viale Oxford si è poi recato il responsabile del parco automezzi di Rocca Cencia per accertarsi delle condizioni di salute del ferito.