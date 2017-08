Perde il controllo dell'auto e finisce sopra una vettura in sosta

Un'automobile ferma sopra una seconda vettura in sosta. Questa l'insolita scena che si sono trovati davanti gli automobilisti in transito questa mattina davanti all'ospedale Lazzaro Spallanzani, zona Portuense-Monteverde. L'incidente stradale intorno alle 6:30 in via Giacomo Folchi.

Yaris sopra una Panda allo Spallanzani

Ancora da accertare con esattezza la dinamica dell'accaduto. Secondo i primi rilievi scientifici una donna alla guida di una Toyota Yaris ha perso il controllo dell'auto per cause da definire. Poi l'urto con una Fiat Panda in sosta, con la vettura condotta dalla automobilista che si è imppennata parcheggiandosi con le ruote della fiancata destra sul tetto dell'utilitaria italiana.

Vigili al Portuense

Spaventata ma illesa la conducente della Yaris, nessuno è rimasto ferito. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.