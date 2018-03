Incastrato fra le lamiere dell'auto ribaltata, ferito grave un 23enne

Ancora un grave incidente stradale su via di Settevene Palo, già nota alle cronache per diversi sinistri, alcuni dei quali anche mortali. Ultimo in ordine di tempo questa notte, intorno all'1:30, quando è stato necessario l'intervento nel Comune di Cerveteri dei vigili del fuoco del Comando di Roma.

Incidente via Settevene Palo

Secondo quanto si apprende il conducente alla guida di una Peugeot 206, dopo aver perso il controllo dell'autovettura si è ribaltato. Il personale dei vigili del fuoco, prontamente intervenuto, ha provveduto ad estrarre dalle lamiere il conducente della vettura, un italiano di 23 anni, e affidarlo alle cure mediche del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. La strada è stata chiusa per tutto il tempo dell'intervento. Sul posto presente l'Autorità competente per gli accertamenti del caso.