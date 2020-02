Incidente a Settecamini: bimbo di 11 anni investito sulle strisce pedonali

Incidente stradale a Settecamini dove un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ferito, il minore è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

L'investimento è avvenuto poco prima delle 20:00 di lunedì 3 febbraio in via di Casal Bianco, altezza via di Colleverde. Accompagnato dalla mamma e da altri due bambini, l'11enne è stato investito per cause in via di accertamento mentre stava attraversando la strada che attraversa il quartiere delle periferia nord est della Capitale.

A colpirlo una Opel Corsa alla cui guida si trovava un ragazzo di 26 anni, fermatosi a prestare i primi soccorsi. Affidato alle cure del personale del 118 il piccolo, di origine romena, è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovann Addolorata.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il conducente della vettura è stato invece trasportato all'ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito.