Settebagni, incidente su via Salaria: grave un motociclista

Incidente stradale questa mattina su via Salaria. Poco prima delle 9 un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto sull'asfalto all'altezza del chilometro 14 e 900, in zona Settebagni. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del III gruppo Nomentano. Gravi le condizioni del centauro, trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. In zona si registrano rallentamenti.

Dalle 9 invece è chiusa, a causa di un incidente, l'accesso alla Salaria della nuova circonvallazione. Il traffico è deviato sul vecchio tracciato.