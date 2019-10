Incidente a Serpentara: scontro auto - bus Atac. Due i feriti, uno è grave

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, alle 16, a Serpentara. Un'auto si è scontrata frontalmente con un autobus della linea 93 su via Gianna Pederzini, all'altezza dell'incrocio con il viadotto Saragat. Ad avere la peggio il conducente dell'auto, trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Sempre allo stesso nosocomio, ma in codice giallo, è stato portato il passeggero del bus.

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente. L'auto, dopo aver sbandato e attraversato e aver invaso la corsia si è scontrata frontalmente con il bus. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale.

Da capire cosa ha provocato la perdita di controllo dell'auto. Non è escluso che l'auto possa essere stata tamponata da un'altra vettura poi datasi alla fuga. Il tamponamento avrebbe innescato la carambola e quindi il frontale.

Sul posto tre ambulanze, un'automedica e i vigili del fuoco, oltre agli agenti della polizia locale per i rilievi.