Incidente stradale a Segni, muore un motociclista di 38 anni

Incidente mortale nella serata di ieri nella cittadina di Segni, ai confini con la provincia di Frosinone. Un uomo di 38 anni, Giampaolo Tummolo, residente proprio a Segni, è morto sul colpo dopo essersi scontrato con un'auto su via di Rocca Massima.

L'impatto fatale nella serata di sabato poco prima delle 21.30 in località Madonna della Castagna. Tummolo era alla guida della sua Honda Vfr bianca e mentre procedeva in direzione di Rocca Massima si è scontrato violentemente con una Hyundai I10 guidata da una giovane di Segni.

Nell'impatto il 38enne è morto praticamente sul colpo. Inutile l'intervento dell'ambulanza del 118: gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Illesa la donna alla guida dell'auto. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Colleferro.