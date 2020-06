A bordo del furgone si scontrano con un tir per evitare un cavallo sulla strada

Tanta paura questo lunedì mattina verso le 7:00 per una coppia di Segni, Comune della provincia di Roma, che per evitare un cavallo mentre si trovava a bordo di un furgone si è scontrata contro un camion che procedeva nel senso opposto. I coniugi, entrambi 60enni, sono poi stati trasportati in ospedale. Lo scrive Daniele Flavi su FrosinoneToday.

Mentre percorrevano via Traiana in direzione Colleferro, al km 2 si sono trovati di fronte un cavallo al centro della carreggiata, per evitarlo hanno sterzato bruscamente e sono andati a scontrarsi con un camion che procedeva in direzione opposta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’impatto con la parte posteriore del grosso tir è stato abbastanza violento ed il furgone si è girato mettendosi di traverso al centro della corsia. I due occupanti rimasti tramortiti dallo scontro sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e portati in ospedale a Colleferro per accertamenti.