Sulle strisce pedonali con il passeggino: mamma investita da un'auto, è grave

E' stata centrata in pieno da un'auto sulle strisce pedonali. E' successo a Santa Severa dove una 38enne romana, investita da un uomo alla guida di una Fiat Panda, è rimasta ferita e ora ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma.

La donna stava camminando tra l'Aurelia e via Roma, sulle sulle strisce pedonali, portando il passeggino. Appena dietro di lei, c'era sua mamma che aveva in braccio il nipote di 11 mesi. Poi l'impatto. La mamma 38enne, sbalzata, è stata soccorsa dal personale medico del 118 e dopo un volo in elicottero, trasportata al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono gravi.



Sul posto anche i Carabinieri di Civitavecchia che hanno sequestrato l'auto e sottoposto il conducente ai test di alcol e droga i cui risultati hanno dato esito negativo.