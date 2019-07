Incidente sulla Casilina: si scontrano auto e moto, ferito 40enne

Incidente stradale sul tratto di via Casilina che attraversa la città di San Cesareo a sud di Roma. Verso le 6:30 di giovedì 25 luglio, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate violentemente un’auto ed una moto. Il sinistro è avvenuto poco dopo la farmacia comunale. Lo scrive FrosinoneToday.

Da quello che si apprende l’uomo in sella alla sua due ruote è rimasto ferito in maniera molto seria riportando diverse fratture sul corpo. Sul posto gli uomini del 118 che hanno portato il 40enne al Policlinico di Tor Vergata ed i carabinieri del Nucleo Radiomobile.

La circolazione in tutta la zona ha subito dei pesanti rallentamenti per oltre un’ora. Terminati i rilievi il traffico è tornato progressivamante alla normalità.