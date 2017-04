Incidente a San Basilio: auto investe fratello e sorella di 25 e 10 anni

Sono stati trasportati in ospedale in codice rosso dopo essere stati investiti da un'automobile. A rimanere feriti in seguito ad un incidente stradale verificatosi a San Basilio nel pomeriggio di ieri 3 aprile fratello e sorella, rispettivamente di 25 e 10 anni. Il sinistro intorno alle 16:30 in via Casal Tidei, altezza incrocio con via Pollenza.

FERITI IN CODICE ROSSO - Resta da accertare ancora la dinamica dell'incidente, sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. Ad investire fratello e sorella un Fiat Doblò, con il conducente del furgoncino fermatosi a prestare i primi soccorsi. Affidati alle cure del personale medico del 118 il fratello maggiore è statao trasportato al Policlinico Umberto I, mentre la piccola, sempre in codice rosso, è stata portata all'ospedale Sandro Pertini. Per consentire i rilievi si sono registrati dei rallentamenti alla normale circolazione.