Incidente via Salaria: scontro tra due auto, quattro feriti

Incidente stradale con feriti sulla via Salaria. E' accaduto nel pomeriggio di venerdì 30 agosto all'altezza del chilometro 46,300 della SS4. A scontarsi due auto.

Come informa Anas per consentire l'intervento dei soccorritori è stato attuato un senso unico alternato successivo ad una chiusura all'altezza del luogo del sinistri, fra i Comuni di Fara in Sabina (Rieti) e Nerola (Roma). Inevitabili i rallentamenti.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di quattro persone. Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la completa transitabilità appena possibile.