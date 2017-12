Incidente su via Salaria, scontro tra due auto: grave una donna

Grave incidente stradale su via Salaria. Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 18, due auto si sono scontrate in direzione Roma all'altezza del ponte della diramazione A1, in zona Settebagni. Ad avere la peggio una donna di 60 anni, rimasta gravemente ferita e incastrata tra le lamiere della sua Toyota Yaris.

Per liberarla necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Roma che hanno affidato la donna alle cure dei sanitari del 118. Secondo quanto si apprende le sue condizioni sarebbero gravi. Ricoverata all'ospedale Sant'Andrea lotta tra la vita e la morte. Illeso il conducente della Ford Fiesta, medicato sul posto. Sul luogo dell'incidente gli agenti del III gruppo Nomentano a cui sono affidati i rilievi scientifici dell'incidente.