Incidente frontale fra scooter e auto. Atterra l'eliambulanza, 47enne in gravi condizioni

Incidente frontale domenica pomeriggio dove uno scooterista romano di 47 anni è rimasto ferito. Il sinistro sulla via Sacrofanese - Cassia, strada provinciale che collega Sacrofano a Campagnano di Roma, provincia nord della Capitale.

Ad impattare per cause in via di accertamento uno scooter Honda Sh condotto dal 47enne rimasto ferito ed una Fiat Panda condotta da un ragazzo romano di 23 anni. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 con una automedica.

Ad avere la peggio lo scooterista, per cui è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza Pegaso 23. Il 47ennne è stato quindi elitrasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Da accertare la dinamica del sinistro stradale, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e gestire la viabilità per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso i carabinieri della Stazione Roma Prima Porta.