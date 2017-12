Incidente diramazione Roma Sud: scontro tra due auto, 11 chilometri di coda verso l'A1

Incidente e traffico in tilt sulla diramazione Roma Sud verso la A1. Un sinistro, quello di oggi 23 dicembre, che va ad aggiungersi a quello avvenuto alle 8 del mattino sulla Tangenziale Est.

Sulla Diramazione di Roma Sud tra Monteporzio Catone ed il bivio per la A1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, si sono formati infatti 9 chilometri di coda con la tendenza all'aumento per un incidente avvenuto al km 1 e 500, alle ore 8, in cui sono rimaste coinvolte 2 autovetture, ora spostate in emergenza.

Il traffico scorre su tutte le corsie disponibili. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso ed il personale di Autostrade per l'Italia.