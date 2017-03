Incidente sulla Roma-Fiumicino, code verso aeroporto e Raccordo Anulare

Brutto incidente stradale oggi 20 marzo. Intorno alle 8:15 di questa mattina due auto, per motivi ancora da chiarire, si sono scontrare congestionando il traffico. L'incidente, infatti, ha bloccato l'arteria tra viale del Pattinaggio e la strada all'altezza dell'ansa del Tevere.

Sul posto la Polizia Stradale e personale Astral per dirigere la viabilità. Lunghe code si registrano in direzione dell'aeroporto Leonardo Da Vinci e verso il Grande Raccordo Anulare. Al momento non si registrano feriti.