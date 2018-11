Incidente sulla Roma Fiumicino: eliambulanza sul posto, grave un motociclista

Incidente oggi 27 novembre, intorno alle 9:30 sulla Roma Fiumicino, nel tratto di strada che porta verso la Capitale. Nel sinistro è rimasto gravemente ferito un motociclista. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia Stradale al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro.

Per permettere i rilievi e i soccorsi, la strada è stata temporaneamente chiusa. L'incidente ha causato code sulla Roma-Fiumicino da Lago di Traiano a via delle Arti in direzione di Roma. Ripercussioni anche nel senso di marcia opposto da Ponte Galeria a via del Caravaggio.