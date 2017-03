Incidente sulla Roma-Fiumicino: scontro auto-moto, un ferito grave

Brutto incidente stradale oggi 12 marzo sulla Roma-Fiumicino. Poco dopo le 16, per cause ancora da precisare, è avvenuto uno scontro tra un'auto e una moto all'altezza dello svincolo per il Grande Raccordo Anulare. Ad avere la peggio il centauro.

Il violento scontro è avvenuto tra il km 13,000 ed il km 6,800 della Roma-Fiumicino. Sul posto, allertati, sono giunte le pattuglie della Polizia Stradale, il personale di Astral e i sanitari del 118.

Il motociclista, in gravi condizioni, è stato medicato sul posto e poi trasportato in ospedale tramite eliambulanza che, in codice rosso, lo ha trasportato all'ospedale San Camillo di Roma.

Il tratto di strada, tra l'allacciamento con la Roma-Civitavecchia e lo svincolo per il Gra è rimasto chiuso temporaneamente per per consentire gli accertamenti della dinamica, la rimozione dei mezzi ed il ripristino della circolazione in piena sicurezza fino alle 17:05. Si segnalano chilometri di coda.

ECCO IL VIDEO DI MARTINA F.