Incidente sulla Roma-Fiumicino: scontro tra due auto, tre feriti. Grave una donna

Tre feriti, con una donna grave per la quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. E' il bilancio dell'incidente avvenuto poco dopo le 14:00 di oggi 4 gennaio sull'autostrada Roma-Fiumicino. In particolare lo scontro si è verificato sull'A91 all'altezza dell'Allacciamento con l'A12 Roma-Civitavecchia ed il Grande Raccordo Anulare, in direzione della Capitale. Due le vetture coinvolte, una Fiat Punto ed una Alfa Romeo 147.

ESTRATTI DALLE LAMIERE - Sul posto è prontamente intervenuto il personale dei vigili del fuooco che ha estratto dalle lamiere della Fiat Punto una coppia (uomo e donna) affidati poi alle cure mediche del personale sanitario. La donna è stata trasportata all'ospedale in codice rosso con l'elisoccorso. Ferito anche l'autista dell'utilitaria italiana ed un occupante dell'Alfa Romeo 147, entrambi trasportati in codice rosso in ospedale.

CHIUSA LA ROMA-FIUMICINO - Per consentire l'intervento dei soccorritori e l'atterragio dell'eliambulanza il tratto di A91 dove si è registrato lo scontro (chilometro 9+250) è stato temporaneamente chiuso al traffico per poi essere riaperto successivamente. Ancora da accertare la dinamica del sinistro, sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale.

