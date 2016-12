Incidente sulla Roma-Fiumicino: si scontrano taxi e scooter, traffico in tilt

Lunghe code e traffico congestionato sull'autostrada Roma-Fiumicino dove nel pomeriggio si è verificato un incidente stradale. A scontarsi per cause ancora in via di accertamento uno scooter ed un taxi. Gravi le condizioni dello scooterista, sbalzato in aria in seguito all'urto con la vettura ed atterrato violentemente sull'asfalto. Per lui è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale.

TRAFFICO CONGESTIONATO - In particolare il sinistro si è verificato all'altezza dell'allacciamento tra l'A12 Roma-Civitavecchia ed il Grande Raccordo Anulare, in direzione dell'aeroporto Leonardo Da Vinci. Per consentire i soccorsi è stato necessario effettuare un restringimento di carreggiata. Inevitabili le code con auto ferme nel traffico. Sul posto per i rilievi la polizia stradale. Terminati i rilievi intorno alle 17:30 la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.