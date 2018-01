Roma Fiumicino: con la moto contro auto in panne sulla corsia d'emergenza, grave motociclista

Grave incidente stradale questo pomeriggio sulla Roma Fiumicino. Ad avere la peggio un motociclista rimasto gravemente ferito nello scontro avvenuto poco dopo lo svincolo per l'A12 in direzione Aeroporto. Pochi minuti prima delle 13.30, il centauro ha impattato contro un'auto in panne sulla corsia d'emergenza. L'impatto ha sbalzato l'uomo sull'asfalto. Gravi le sue condizioni, tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza. Intervenuta sul posto ha trasportato il ferito al San Camillo di Roma. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto la polizia stradale e il personale Anas.