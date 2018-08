Incidente sulla Roma-Fiumicino: autostrada chiusa per l'intervento dell'eliambulanza

Traffico congestionato sull'autostrada Roma-Fiumicino a causa di un grave incidente stradale. Si tratta di un tamponamento nel corso del quale una persona è rimasta gravemente ferita. In particolare il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 11 agosto all'altezza del chilometro 15,100, tra l'allacciamento con l'A12 Roma-Civitavecchia e l'aeroporto Leonardo Da Vinci, in direzione della Capitale. Per consentire l'intervento dell'eliambulanza il tratto di A91 dove è avvenuto l'incidente è stato provvisoriamente chiuso al traffico. Sul posto 118, polizia stradale e personale Anas.