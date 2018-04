Roma-Civitavecchia: camion si ribalta sulla A12 e prende fuoco

Incidente e strada chiusa per tre ore oggi 5 marzo sulla A12 Roma-Civitavecchia. Un camion, per cause ancora da appurare, si è ribaltato prendendo fuoco avvenuto all'altezza del chilometro 43. E' avvenuto intorno alle 14:30. A darne notizia Autostrade per l'Italia che annuncia la chiusura del tratto compreso tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione di Civitavecchia, a causa del ribaltamento del mezzo pesante con conseguente perdita del carico costituito da ghiaia.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e gli operatori della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano. Illeso il conducente del mezzo. Le fiamme sono state spente. La strada è stata riaperta alle 17:20 circa.