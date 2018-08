Auto con roulotte finisce fuori strada e si ribalta, grave una donna

Un'auto fuori strada con la roulotte che trainava ribaltata su un fianco. Questa la scena che si è presentata ai vigili del fuoco di Civitavecchia intervenuti alle 15:00 di oggi 9 agosto sull'autostrada Roma-Civitavecchia per incidente stradale. A finire fuori dalla carreggiata dell'A12 (all'altezza del chilometro 23) una vettura che trainava un caravan, con a bordo una famiglia di nazionalità tedesca. Ad avere la peggio una donna, trasportata con l'eliambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Solo delle lievi ferite per il resto della famiglia. Sul posto anche la polizia stradale per effettuare i rilievi scientifici.