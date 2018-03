Incidente sulla Roma-Civitavecchia: perde controllo del tir e finisce fuori strada

Incidente scenico ma per fortuna senza feriti sull'autostrada Civitavecchia-Roma dove un tir è finito fuori strada terminando la propria corsa con le ruote in bilico al lato dell'A12. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7:00 all'altezza del chilometro 35 dell'autostrada, in direzione della Capitale. Illeso il conducente del mezzo pesante, finito fuori strada per cause ancora in via di accertamento.

Tir fuori strada sulla Roma-Civitavecchia

Sceso con le proprie gambe dal tir il camionista, sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Terminato fuori strada in un tratto di A12 dove non sussistono ostacoli, per consentire la rimozione del mezzo pesante sono state effettuate delle deviazioni sul luogo dell'intervento. Inevitabili le code, con rallentamenti fra le uscite Santa Marinella (chilometro 41) e Cerveteri (chilometro 27), in direzione Roma.