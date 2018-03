Notte di incidenti sulle strade della Capitale: sette feriti in quattro ore

Numeri da guerra che aumentano giorno dopo giorno. Notte di incidenti sulle strade della Capitale dove sette persone sono state costrette alle cure dell'ospedale. Sono quattro i sinistri con feriti gravi. Ad aprire l'amara lista la zona dell'Ardeatino. Poco dopo la mezzanotte, in piazza dei Navigatori, si sono scontrate una Toyota Yaris ed uno scooter Yamaha Majesty. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente a Montesacro

Poco dopo, intorno alle 2:20 i vigili urbani del II Gruppo Parioli e quelli del XIV Montemario sono poi intervenuti a Montesacro. A scontrarsi una Smart ed una moto Guzzi. L'incidente stradale è avvenuto fra la via Nomentana Nuova e largo Valsolda. Anche in questo caso ad avere la peggio è stato il centauro, affidato alle cure del 118 ed accompagnato in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Incidente a Conca d'Oro

Cambia la via ma non il Municipio, il III Montesacro, poco meno di un'ora dopo. In questo caso l'incidente ha coinvolto una sola vettura, una Fiat 600, con l'auto finita fuori strada in piazza Conca d'Oro. Tre i feriti, con il conducente refertato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, stesso nosocomio ma con codice giallo per il secondo ferito, mentre la terza persona è stata portata dall'ambulanza all'ospedale San Giovanni, sempre in codice giallo. Sul posto per ricostruire la dinamica gli agenti del XV Sapienza e del III Nomentano della Municipale.

Incidente al Tiburtino

A chiudere l'amara lista un quarto incidente stradale, avvenuto alle 4:20 in piazza delle Crociate, a due passi dalla stazione Tiburtina. Anche in questo caso si è trattato di un incidente autonomo. Coinvolta una Fiat Panda che ha poi terminato la propria corsa ribaltata. Ferite conducente e passeggera, trasportate entrambe in codice rosso all'Umberto I. Sul posto per i rilievi i vigili urbani del II Gruppo Sapienza.