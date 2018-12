Domenica di incidenti stradali, sei feriti gravi in poche ore: "Incessante mattanza stradale"

Cinque incidenti gravi in poche ore con un bollettino che anche nella domenica del blocco del traffico rileva sei feriti gravi. È il Sulpl Roma a tracciare un bollettino di ordinaria amministrazione per quello che concerne "l'incessantte mattanza stradale" che si verifica ogni giorno sulle strade dell'Urbe. Dati che anche nella domenica del blocco del traffico restano comunque elevati.

Il primo grave sinistro intorno alle 2:40 della notte del 2 dicembre in via del Forte Braschi, altezza via Bolognetti. A scontrarsi una Fiat Panda ed una Nissan Micra. Ad avere la peggio la conducente dell'utilitaria italiana trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti dei Gruppi XIII Aurelio e I Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale,

Nello stesso momento un altro sinistro si è registrato all'altezza del chilometro 17,400 della via Salaria dove si sono scontrate una Fiat Punto ed un Fiat Freemmont. Due i feriti trasportati in codice rosso agli ospedali Pertini e Sant'Andrea. Rilievi effettuati dai vigili urbani del II Gruppo Parioli, in ausilio pattuglia di Sapienza, Tiburtino e Prati.

Stesso copione anche con la luce del sole. Alle 14:00 di ieri un altro grave incidente è stato registrato in via Giuseppe Colombo, altezza via Paolo Triulzi, zona Ponte Galeria. Coinvolti una Smart ed una moto Honda 600. Ad avere la peggio il centauro, elitrasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sul posto per effettuare i rilievi gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale.

Verso le 18:20 un quarto incidente, sulla via Ardeatina altezza via Solfarata. Coinvolte una Ford Ka e una Bmw. Ad avere la peggio una donna di 75 anni, trasporta in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto per i effettuare i rilievi due pattuglie dell'IX Gruppo Eur dei vigili urbani.

A chiudere l'amaro bilancio un quinto incidente, avvenuto intorno alle 19:00 sempre di domenica su corso Francia. Coinvolti una moto Honda e una Fiat Panda. Anche qui un ferito grave, accompagnato in codice rosso al Policlinico Gemelli in codice rosso. Sul posto gli agenti del II Gruppo Parioli per svolgere i rilievi scientifici.

Una domenica del blocco del traffico nera, come denuncia il Sulpl Roma: "Nella giornata in cui il Comando si sarà preoccupato di fornire i dati dei controlli e delle sanzioni elevate per il blocco del traffico, che saranno sempre considerate basse ed insufficienti dalla opinione pubblica, noi continuiamo a registrare un’incessante mattanza stradale. Lo sforzo domenicale è stato quello di istituire posti di controllo per il rispetto del blocco senza alcuna risorsa aggiuntiva togliendo così agenti destinati alla prevenzione già scarsa di suo. Cambiano le Giunte ed i dirigenti - conclude il sindacato romano della Polizia Locale - ma i matrimoni noi continuiamo a farli sempre con i fichi secchi".