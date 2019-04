Via Ostiense: frontale auto-furgone, morto l'ex presidente del Municipio. Autista del Ducato era ubriaco

Incidente stradale su via Ostiense dove è morto l'ex presidente del Municipio di Ostia Roberto Ribeca. La tragedia si è consumata intorno alle 23:00 di domenica 27 aprile nella zona di Ostia Antica. Inutili i soccorsi, per l'ex minisindaco dell'allora XIII Circoscrizione non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

Violento lo scontro che ha visto impattare frontalmente una Fiat Punto con a bordo Roberto Ribeca ed un Fiat Ducato, condotto da un cittadino romeno di 43 anni. Troppo gravi le ferite riportate dal coordinatore della Sinistra Italiana del X Municipio, Sezione Ernico Berlinguer, con i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 71enne di Ostia.

Ferito gravemente anche il 43enne alla guida del furgone, trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia dall'ambulanza del 118. Sottoposto agli accertamenti alcolemi e tossicologici l'uomo è risultato positivo all'alcol test. L'autista del furgone è stato poi denunciato per omicidio stradale, con l'aggravante della guida in stato di ebbrezza.

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale. Per consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di via Ostiense dove è avvenuto il sinistro è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia sino alle 7:00 di lunedì mattina.

Cordoglio per la perdita dell'esponente politico di Ostia da parte dell'attuale presidente del X Municipio Mare Giuliana Di Pillo: "Questa notte è venuto a mancare Roberto Ribeca. Era una persona speciale per me: collega e amico. È stato Presidente del Municipio e ancora oggi portava avanti battaglie per affermare le sue idee. È stato una guida per tutti i ragazzi che hanno avuto la fortuna di averlo come insegnante. Mi stringo in un abbraccio alla famiglia. Ciao Roberto, non ti scorderò, mi mancherai".