Finisce contro muro e viene sbalzato fuori dall'auto: morto 19enne. Grave la fidanzata

Ancora un incidente mortale. Questa volta a Velletri. Roberto Caprara, di 19 anni, è deceduto dopo uno tragico schianto in via Vecchia di Napoli. Il giovane era a bordo di una Fiat 500 con la fidanzata di 16 anni e procedevano in direzione via Caranella quando, alle 23 del 15 maggio, si è verificato l'impatto fatale.

La loro auto ha urtatto una Audi A3, guidata da un 44enne. La 500 ha perso il controllo: prima ha colpito prima un albero per poi finire la corsa contro un muro. Nell'impatto Roberto Caprara è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre la ragazza di 16 anni è rimasta intrappolata in macchina.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Albano per i rilievi del caso. La giovane, estratta dalle lamiere dal Vigili del Fuoco, è stata trasportata al Policlinico Umberto I in codice rosso. La giovane è in prognosi riservata in gravi condizioni. Il conducente dall'Audi, come da prassi, è stato sottoposto ai test di alcol e droga.