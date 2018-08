Incidente ad Anzio: investito da un'auto, uomo muore dopo trasporto in ospedale

E' morto dopo il trasporto in ospedale. A perdere la vita dopo essere stato investito da un'auto Riccardo Morgante, 59enne romano residente da qualche anno ad Anzio. L'incidente stradale è avvenuto poco prima della mezzanotte fra il 27 ed il 28 agosto in via della Fonderia a Lavinio, frazione del Comune di Anzio. Rimasto gravemente ferito l'uomo è poi deceduto al nosocomio del Comune neroniano.

Riccardo Morgante morto ad Anzio

Ancora da accertare con esattezza la dinamica dell'incidente stradale, sul quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Stradale del posto mobile di Nettuno. In particolare il 59enne è stato investito da una Citroen C4 condotta da una donna di Anzio di 55 anni su via della Fonderia, in prossimità dell'incrocio con via dell'Armellino.

Investimento mortale in via della Fonderia

Investito l'uomo, la automobilista si è subito fermata allertando i soccorritori. Sbalzato a terra in seguito all'urto, le condizioni del pedone sono apparse da subito critiche. Affidato alle cure dell'ambulanza del 118 Riccardo Morgante è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Anzio dove è poi deceduto. Sottoposta ai test su alcol e droga la 55enne è risultata negativa. La salma del 59enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l'esame autoptico.