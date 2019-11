Incidente sulla Roma Fiumicino: è una 20enne di Ostia la vittima

Si chiamava Rebecca Spera la 20enne rimasta uccisa ieri pomeriggio, lunedì 4 novembre, in un incidente sulla Roma Fiumicino, all'altezza della Fiera di Roma. La giovane, residente ad Ostia, viaggiava su una Fiat Punto con un amico, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Renault Clio. L'impatto ha provocato un testacoda prima e un ulteriore schianto poi.

Per Rebecca Spera soccorsi inutili: vani infatti i disperati tentativi di rianimarla. Gravi anche le altre due persone coinvolte, l'amico della giovane e una donna di 36 anni alla guida della Clio. Per soccorrerli in strada è atterrato l'elisoccorso che ha trasportato i due al San Camillo.

Chiusa fino alle 19.30 la corsia della Roma Fiumicino in direzione aeroporto, con code dalla Fiera di Roma fino a all'uscita del Raccordo, arteria che pure ha risentito dell' incidente. Sul posto gli uomini della stradale e il personale Anas, chiamato a limitare i pesanti disagi al traffico.