Incidente a Monterotondo: muore 18enne travolto da un'auto. Denunciato il conducente per omicidio stradale

Stava attraversando la strada davanti a un bar sulla via Salaria, all'altezza del piccolo comune di Monterotondo, quando un'auto l'ha travolto. Per lui non c'è stato niente da fare. E' morto sul colpo. Aveva appena 18 anni il ragazzo, di origini egiziane, investito da una mini Cooper sabato 6 luglio, intorno alle 22. Alla guida del mezzo un ragazzo italiano di 28 anni.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia dei Carabinieri di Monterotondo insieme ai soccorsi del 118, purtroppo vani. Portato in ospedale, il conducente è risultato positivo ad analisi che hanno rilevato la presenza di cocaina nel sangue e nelle urine.

Tuttavia saranno necessari ulteriori accertamenti e test approfonditi per capire se la presenza della sostanza sia da ricondurre al momento dell'investimento o sia precedente. Al momento il 28enne è stato denunciato per omicidio stradale.