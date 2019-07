Via Tiburtina, 13enne investita sul marciapiede: è grave

E' stata portata in ospedale, a Roma, in gravi condizioni una bambina di 13 anni di origini rom investita nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio, a Guidonia. E' successo al km 21 della via Tiburtina davanti ad un supermercato. Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale.

Secondo una prima ricostruzione, una donna al volante di una Renault Twingo ha investito la ragazzina sul marciapiede. La mamma della giovane è svenuta, colta da un malore, vedendo la figlia 13enne in eliambulanza, poi trasportata in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma.

La donna al volante è stata sottoposta ai test di alcol e droga i cui esiti sono stati negativi. Il mezzo, per le indagini del caso, è stato temporaneamente sequestrato.