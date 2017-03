Magliana: investita da uno scooter, 17enne in codice rosso

E' ricoverata all'ospedale San Camillo di Roma una ragazza di diciassette anni, investita oggi 16 marzo. E' successo in via della Magliana 72, intorno alle 16, quando uno scooter Honda per cause ancora da accertare ha centrato in pieno la giovane.

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto è giunta una pattuglia del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, per i rilievi e la gestione del traffico, e i sanitari del 118 per le prime caso. La 17enne, ferita, è stata trasportata in codice rosso al San Camillo dov'è ricoverata. Oggi a Tor Bella Monaca un altro incidente dove è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 28 anni.