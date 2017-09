Incidenti e auto in fiamme: traffico in tilt sul Raccordo Anulare

Traffico in tilt oggi 14 settembre sul Grande Raccordo Anulare. Tre eventi diversi, dalle 7:30 del mattino, hanno creato disagi al traffico. Il primo, in ordine di tempo, è avvenuto. Si tratta di un incidente avvenuto in carreggiata esterna tra la Roma-Fiumicino e Via Cristoforo Colombo.

Poco più tardi, intorno alle 8:45, traffico per un veicolo in fiamme altezza dello svincolo per Montespaccato, con code a partire dalla Cassia Bis, sempre nella carreggiata esterna del Gra.

L'uomo, invece, è avvenuto alle 9:15. Si tratta ancora di un incidente che ha causato code tra lo svincolo dell'Ospedale Sant'Andrea e Casal Del Marmo come comunica LuceVerde.