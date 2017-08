Raccordo Anulare: camion in fiamme, dieci chilometri di coda

Traffico in tilt oggi Grande Raccordo Anulare. Come informa Luceverde Roma, su Twitter, il traffico è in tilt in particolare nel tratto Laurentina-Appia per un incidente nel quale un veicolo ha preso fuoco. Ancora da determinare le cause del sinistro.

Si registrano almeno dieci chilometri di coda in direzione A1 verso Napoli. Coas anche in zona Pontina, dove parte la lunga fila. Secondo alcune testimonianze degli autisti, che hanno letto le cartellonistiche luminose di Anas, dalla Roma-Fiumicino per raggiungere l'Appia si impiegherebbe 58 minuti.